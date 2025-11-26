AVSLÖJAR: Nu lämnar han – över 140 allsvenska matcher

Eric Björkander uppges ha gjort sitt i Brommapojkarna.

Efter ett ombytligt år uppges den erfarne mittbacken nu lämna.

Foto: Bildbyrån

För fyra år sedan blev Eric Björkander en av Mjällbys dyraste försäljningar när han sädes till Turkiet.

Där efter väntade Kroatien och NK Istra innan han i början av förra året gick till Brommapojkarna.

Efter ett mindre roligt år för den 29-årige mittbacken så lämnar han nu BP. Enligt FD:s uppgifter har parterna sedan en tid tillbaka kommit överens om att inte förlänga det utgående kontraktet. Nu uppges ett par utländska spår finnas inför januari.

Björkanders år har haft olika ansikten. Under våren satt han fast på bänken för att sedan starta i ett tiotal matcher i rad med början i juni och mötet med IFK Göteborg. Efter 2-4-förlusten mot Sirius i mitten av augusti förlorade han sedan på nytt sin startplats.

Eric Björkander står noterad för 3 mål på 34 matcher.