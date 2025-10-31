AVSLÖJAR: Ny tung aktör in i bilden – AIK:s höga pris  

Kevin Filling har varit omskriven den senaste veckan.

Först kom Manchester United, sedan RB Leipzig och enligt nya uppgifter till FotbollDirekt har Aston Villa kommit in i bilden.

Nu står det även, enligt FD:s källor, klart vad AIK har för krav.

Foto: Bildbyrån

Två starter och två mål – som 16-åring.

Kevin Fillings år i AIK har onekligen varit spännande och skapar nu allt större rubriker.

I början av veckan fick han sin första större intresserubrik när Sky Sports skrev om Manchester United – och det uppgavs pågå konkreta förhandlingar med AIK. RB Leipzig har även nämnts av Sportbladet.

I går kunde FotbollDirekt däremot rapportera om att det inte existerar några förhandlingar mellan United och AIK.

Så mycket kräver AIK för Kevin Filling

I dag kommer ytterligare uppgifter till FotbollDirekt om den engelska storklubben som faktiskt uppges ha fört fram en intresseförfrågan till AIK – men att det stannat där på grund av prisbilden tre miljoner euro som United har signalerat.

AIK uppges snabbt ha svarat att Filling inte är till salu med mindre än att fem miljoner euro kommer på bordet, motsvarande cirka 56 miljoner kronor. Vidare ska även Uniteds ha hunnit beskriva att planen var att låna ut honom till schweiziska samarbetsklubben Lausanne.

Men inte nog med det – nu händer det mer kring 16-åringen.

FD kan nu även rapportera om att även Aston Villa har kommit in i bilden men uppges inte heller vilja gå över tre miljoner euro. Villa har även – precis som United sett den 16-årige talangen på plats i Sverige.

Skulle AIK i en förlängning få igenom krav på fem miljoner euro så vore det klubbens nästa största transfer genom tiderna efter Alexander Isak. I nuläget är Jonah Kusi Asare till Bayern München tvåa med 55 miljoner i grundsumma.

Totalt sett har Kevin Filling spelat sju allsvenska matcher för AIK under årets säsong.