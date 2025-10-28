Uppgifter: Manchester United i förhandlingar med AIK

Kevin Filling kan vara på väg mot ett rejält steg.

Manchester United uppges nämligen förhandla med AIK om talangen.

Priset på talangen uppges vara omkring 32 miljoner kronor.

Kevin Filling har imponerat när han har fått chansen i år, inte minst i debuten mot IFK Göteborg där han blev målskytt.

Nu är det dock osäkert hur länge till han blir kvar i AIK.

Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg rapporterar nämligen nu att Manchester United förhandlar med AIK gällande talangen.

Enligt uppgifterna lär priset ligga på tre miljoner euro, det vill säga omkring 32 miljoner kronor.

Även några Bundesliga-klubbar ska vara intresserade.