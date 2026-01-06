AVSLÖJAR: Nya budet från Djurgården i hård konkurrens 

Djurgården har de senaste åren släppt i väg flera unga talanger som varit på väg upp.

Ahmed Saeed ser inte ut att gå den vägen.

Dif:s kanske mest spännande i nuläget har nu, enligt FotbollDirekts uppgifter, fått ett nytt bud.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har bara det senaste året släppt i väg unga akademi-namn som Nikolas Jovanovic, Warren Ngana och Isak Alemayehu. Det har handlat om idel fina nya adresser som PSV Eindhoven, RB Leipzig och Queens PR.

Men Djurgården har även en av Sveriges mest spännande yttrar i Ahmed Saeed – och han vill nu Dif hålla hårt i.

FotbollDirekt kan i dag avslöja att ett bud har lagts till 17-åringen som gjorde allsvensk debut i fjol.

Enligt vad FotbollDirekt erfar ser nu Saeed ut att acceptera det, trots konkurrens från både toppklubbar i Sverige och i Skandinavien.

En lösning uppges nära och enligt uppgifterna handlar det om ett nytt avtal på flera år.

Innan tiden i Djurgården hade den 2008-födde spelaren en bakgrund i flera olika klubbar, däribland Örebro SK, IK Sturehov, BK Forward och Karlslunds IF.