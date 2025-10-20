AVSLÖJAR: Nya tränaruppdraget för Kebba Ceesay 

Det har gått några år sedan han slutade. Efter bland annat en karriär i Djurgården så avslutade Kebba Ceesay karriären.

Nu är han, enligt FotbollDirekts uppgifter, klar för ett nytt tränaruppdrag.

Foto. Bildbyrån

Ett tidigare fint allsvenskt namn och tidigare Polen- proffset Kebba Ceesay tar nu över Boo FF.

Division-3-klubben, som leds av AIK:s förre chefscout Tobias Ackerman, uppges ha kontrakterat den förre backen som numera hunnit fylla 37 år.

Ceesay kommer närmast från Boo FF:s p17- lag.

Efter en karriär i klubbar som Djurgården, Lech Poznan, Dalkurd, Sirius och Helsingborg så tog fotbollslivet som spelare slut under 2021.

Det var så sent som i förra månaden det stod klart att Tobias Ackerman skulle ta över Stockholms- klubben.

FOTNOT: FD har sökt Tobias Ackerman utan resultat.