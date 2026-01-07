AVSLÖJAR: Örgryte nära att ta spännande Bajen-namn 

Hammarbys Benjamin Laturnus har gjorts aktuell för både Örgryte och Sirius.

Nu erfar FotbollDirekt att talangen är mycket nära att välja Öis.

Det uppges nu bara skilja detaljer med mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Inför förra året gick Benjamin Laturnus, 22, från Nordic United till Hammarby och samarbetsklubben HTFF. Tiden sedan dess har blivit succé och etablerade honom som ett toppnamn i ettan.

Sportbladet rapporterade kring jul om att dels Hammarby vill förlänga, men även om att försök finns från både Örgryte och Sirius.

Enligt vad FotbollDirekt erfar så är det nu fördel för Öis och mycket talar för att sportchef Pontus Farnerud tar hem en affär med Laturnus, om inget oförutsett inträffar. Enligt FotbollDirekts uppgifter är en överenskommelse i praktiken hemma och en läkarundersökning uppges vara nära med 22-åringen.

Foto: Bildbyrån

I fjol gjorde Benjamin Laturnus ett mål och fyra assist på 27 matcher i ettan. Han spelade även båda kvalmatcherna mot Örebro SK. Mittfältaren är fostrad i Djurgårdens akademiverksamhet.