AVSLÖJAR: Öster är närmast att ta honom

Linus Carlstrand kan vara på väg bort från IFK Göteborg.

Flera klubbar visar intresse och Djurgården har nämnts.

Men enligt FotbollDirekts uppgifter så är det Öster som är närmast att lösa talangen.

Foto: Bildbyrån

I Ljungskile har han imponerat – i IFK Göteborg vill det sig inte. Linus Carlstrand kommer från ett år som lämnat stora hål med speltid i Blåvitt och och för ett par veckor sedan så medgav han för GT att han överväger att bryta upp.

Och han saknar inte alternativ. Sådana som Djurgården, Helsingborg och Öster har nämnts.

Nu ser en lösning ut att vara på väg med Öster som uppges ligga bäst till för den 21-årige anfallaren.

Ömsesidigt intresse

Enligt FotbollDirekts uppgifter så är det smålänningarnas sportchef Ola Larsson som trycker på hårdast för en lösning – och intresset är ömsesidigt. Blåvitt ska även vara kontaktade.

Linus Carlstrand har ett kontrakt som går ut med IFK Göteborg under 2026. Blåvitt uppges, enligt vad FD erfar, kräva några miljoner.

Anfallaren gjorde 14 framträdanden, varav samtliga inhopp, den gångna säsongen i allsvenskan.