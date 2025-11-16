AVSLÖJAR: Öster visar intresse för mästartränaren
Robert Björknesjö lämnar och Öster är ute efter en ny tränare.
FotbollDirekt kan nu avslöja – genom flera oberoende av varandra källor – att finländska mästartränaren Jarkko Wiss är aktuell för den nydegraderade klubben.
– Jag kommenterar generellt aldrig namn och det gäller nu också, säger sportchef Ola Larsson.
Ännu en finländsk tränare är allsvenskt aktuell. Det handlar om Jarkko Wiss, 53, som gjorde om vad Jani Honkavaara gjorde i fjol när Kups nyligen tog sin andra raka ligatitel.
Och precis som för Honkavaara – som gick vidare till Djurgården – är nu en allsvensk flytt aktuell.
Enligt FotbollDirekts uppgifter är Wiss kontaktad av Östers IF och uppges vara en av flera kandidater för sportchef Ola Larsson i jakten på en efterträdare till Robert Björknesjö.
– Jag kommenterar generellt aldrig namn och det gäller nu också. Jag vill inte säga något i nuläget om hur vår tränarprocess ser ut, säger sportchef Ola Larsson.
Ömsesidigt intresse
När det kommer till Wiss själv är det ömsesidigt och 53-åringen uppges vara intresserad av den småländska klubben.
Det här är ett välmeriterat namn som spelare blev han finländsk mästare hela fyra gånger och även 43-faldig A-landslagsman. Han har även varit förbundskapten för finländska juniorlandslag och där till chefstränare för tre olika ligaklubbar i Finlands högstaliga.
Tidigare har bland annat FC Inters tränare Vesa Vassara rapporterats vara högt upp på Östers lista.
