AVSLÖJAR: Öster visar intresse för mästartränaren 

Robert Björknesjö lämnar och Öster är ute efter en ny tränare.

FotbollDirekt kan nu avslöja – genom flera oberoende av varandra källor – att finländska mästartränaren Jarkko Wiss är aktuell för den nydegraderade klubben.

– Jag kommenterar generellt aldrig namn och det gäller nu också, säger sportchef Ola Larsson.

Foto: Bildbyrån

Ännu en finländsk tränare är allsvenskt aktuell. Det handlar om Jarkko Wiss, 53, som gjorde om vad Jani Honkavaara gjorde i fjol när Kups nyligen tog sin andra raka ligatitel.

Och precis som för Honkavaara – som gick vidare till Djurgården – är nu en allsvensk flytt aktuell.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är Wiss kontaktad av Östers IF och uppges vara en av flera kandidater för sportchef Ola Larsson i jakten på en efterträdare till Robert Björknesjö.

– Jag kommenterar generellt aldrig namn och det gäller nu också. Jag vill inte säga något i nuläget om hur vår tränarprocess ser ut, säger sportchef Ola Larsson.

Wiss. Foto: Bildbyrån

Ömsesidigt intresse

När det kommer till Wiss själv är det ömsesidigt och 53-åringen uppges vara intresserad av den småländska klubben.

Det här är ett välmeriterat namn som spelare blev han finländsk mästare hela fyra gånger och även 43-faldig A-landslagsman. Han har även varit förbundskapten för finländska juniorlandslag och där till chefstränare för tre olika ligaklubbar i Finlands högstaliga.

Tidigare har bland annat FC Inters tränare Vesa Vassara rapporterats vara högt upp på Östers lista.