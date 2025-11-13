Uppgifter: Toppkandidaten att ta över Öster

Östers IF letar efter en ny huvudtränare.

Då kan Vesa Vasara ta över Växjöklubben.

Det rapporterar finska MTV.

Foto: Bildbyrån

Östers IF letar efter en ny tränare då Roberth Björknesjös kontrakt löper ut efter säsongen. Enligt finska MTV har Växjöklubben hittat en toppkandidat.

Enigt MTV ska FC Inters tränare Vesa Vassara vara högst upp på listan över tänkbara tränare i Öster. Uppgifterna gör även gällande att Vasara ska ha varit aktuell för Öster redan när Martin Foyston fick lämna i början av september.

– Om vi vill ha en tränare klar imorgon hade vi kunnat ha det, men då blir det inte lika genomtänkt. Jag tycker att vi ska följa de steg vi har bestämt och vi har sagt att vi ska ha en huvudtränare på plats den femte januari när vi drar igång – och det kommer vi att följa, sa Östers sportchef Ola Larsson till FotbollDirekt.

Vasara, som tog FC Inter till en andraplats i finska ligan, uppges ha en utköpsklausul vilket skulle under en flytt för honom.

Östers IF slutade näst sist i allsvenskan.