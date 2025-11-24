AVSLÖJAR: Signalerna till Djurgården – tre olika 100-miljonersbud  

Djurgården kan vara på väg mot ett historiskt transferfönster.

Enligt FD:s uppgifter signalerar nu flera utländska klubbar 100 miljoner kronor styck för August Priske, Matias Siltanen och Keita Kosugi.

– Intresset är stort och vi har kontakt med klubbar som visar konkret intresse för alla i vår gyllene trio, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens år slutade i ett lyft, trots ett så till stora delar oroligt år.

Nu väntar ett påpassat transferfönster- på både gott och ont.

Lukrativa affärer ser ut att stå på rad och business case som ingen allsvensk konkurrent i nuläget inte är i närheten av.

Det handlar följaktligen om trion August Priske, Matias Siltanen och Keita Kosugi och redan nu finns alltså, enligt FotbollDirekt, ett konkret intresse.

Enligt FD:s uppgifter pågår kontakter med utländska klubbar som uppges ha klart för sig att Dif har prissatt dansken, finländaren och japanen till minst 100 miljoner styck – utan att det skrämt bort. Alternativen det handlar om uppges istället vilja starta direkta förhandlingar.

FD rapporterade för några veckor sedan om att det till och med signaleras 120-130 miljoner för Priske – och hur ett första bud kan komma innan jul.

Klubbarna det handlar om för Priske och Siltanen kommer idel från topp-4- ligor medan det finns klubbar bortom det kring Kosugi, bland annat Frankrike.

Sportchef Bosse Andersson hymlar inte med de stora möjligheter som ligger framför – om Djurgården vill.

– Jag vill inte kommentera några summor men det är klart att vår gyllene trio kommer inte att vara billig, säger sportchefen till FotbollDirekt.

– Det är klart att det här är spelare som är intressanta för många utländska klubbar.

Hur skulle du beskriva intresset i nuläget?

– Att det är många klubbar som visar intresse och att det ökade ytterligare i sista matcherna.

Hur kommenterar du våra uppgifter om att det signaleras bud på 100 miljoner på alla tre?

– Att vi har kontakt med klubbar som är konkret intresserade.

Affärerna som Djurgården har chansen att göra i januari är anmärkningsvärda med tanke på att endast tre transfers i den allsvenska historien ligger på + 100 miljoner kronor.

Djurgården hade vid sitt senaste årsbokslut ett eget kapital på inte långt i från 400 miljoner.