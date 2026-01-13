Prenumerera

Foto: Bildbyrån

AVSLÖJAR: Slutförhandlar – jättesumman för Kalmar FF 

Nu är Kalmar FF nära stora pengar igen. Gibril Sosseh är nära att säljas.
Enligt nya uppgifter pågår slutförhandlingar med Slavia Prag. 
Övergångssumman för gambiern väntas dessutom landa på närmare 30 miljoner kronor. 

Foto: Bildbyrån

Det har bara gått ett år sedan Kalmar FF gjorde sin största affär genom tiderna med försäljningen av Vince Osuji

Nu kan FotbollDirekt avslöja att slutförhandlingar pågår med Slavia Prag som har konkurrerat med flera klubbar – bland annat från MLS

En överenskommelse med Slavia väntas bli klar när som helst

Och pengarna det handlar om är inte att leka med för smålänningarna. KFF har drivit framgångsrika förhandlingar genom nye sportchefen Mats Winblad

Efter 40 miljoner för Osuji så kan nu FotbollDirekt avslöja att ytterligare 30 miljoner kommer att ticka in och med det en av klubbens största affärer genom tiderna

Gibril Sossehs år har varit iögonfallande och mittfältaren tog mycket plats i Kalmars allsvenska avancemang.

