AVSLÖJAR: Storklubb ville betala rekord för förre Sirius-stjärnan

Nyligen kom ett besked om att Jamie Roche har skadats och kan bli borta i sex veckor.

Men långt ifrån allt är dystert för Schweiz-proffset.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har AEK Aten försökt köpa loss honom.

Foto: Bildbyrån

Tiden efter Sirius har etablerat honom som ett allt mer intressant namn i FC Lausanne-Sport i den schweiziska högstaligan. Jamie Roche, 24, tog inte minst hem höga betyg när Lausanne i slutet av förra månaden skrällde och slog ut Besiktas i Conference League-kvalet.

Roches insatser mot den turkiska storklubben följdes ingående av grekiska AEK Aten. Nu står det klart att han var högaktuell och kunde ha fått spela tillsammans med den svenske landslagsmannen Niclas Eliasson.

Kan bli lagkamrat med landslagssvensk

Enligt FotbollDirekts uppgifter var AEK beredda att betala fyra miljoner euro, motsvarande nära 45 miljoner kronor, för mittfältaren. Den grekiska storklubben kommer även, enligt vad FotbollDirekt erfar, fortsätta att följa svensken mot januarifönstret.

Jamie Roche i Lausanne. Foto: Bildbyrån

En försäljning av den omfattningen som nämns hade kunnat slå transferrekord för Lausanne. Den schweiziska klubbens största försäljningar genom tiderna är tre olika spelare för just fyra miljoner euro.

Jamie Roche har ett kontrakt fram till sommaren 2027 och såldes för 12 miljoner kronor när han lämnade IK Sirius för ett par år sedan.