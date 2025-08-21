AVSLÖJAR: Stort Zeneli-intresse – högt Elfsborgskrav 

Det har mestadels varit tystnad kring Elfsborgs-stjärnan Besfort Zeneli och utländska klubbar.

Men enligt FotbollDirekts uppgifter finns det in i det sista flera alternativ.

Han är en av allsvenskans bästa mittfältare – men ännu utan större transferrubriker denna sommar. I det tysta finns det emellertid en hel del möjligheter för den så spelskicklige och tekniske 22-årige mittfältaren.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har han i pågående fönster bland annat själv tackat nej till en toppkandidat i engelska The Championship. Vidare uppges det i nuläget finnas intresse för Zeneli från Serie A, Ligue 1, Turkiet och Bundesliga 2 i Tyskland.

Men det finns samtidigt en utmaning för utländska intressenter i att möta det Elfsborg begär för ett sälja i sommar. Med tanke på hans starka allsvenska vår och sommar, samt chansen i landslaget så uppges priset vara satt till 35-40 miljoner kronor.

Zeneli i match mot IFK Värnamo. Foto: Bildbyrån

Besfort Zeneli har å sin sida tidigare konstaterat för Sportbladet i juni månad att sju-åtta klubbar då höll sig framme.

Elfsborgs-mittfältaren förlängde så sent som i fjol sitt kontrakt och har med det ett avtal fram till i december 2028.

Zeneli står noterad för ett mål och nio assist på 19 allsvenska matcher den här säsongen.





