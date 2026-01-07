AVSLÖJAR: Superettan-klubb visar intresse för Hodzic

Kadir Hodzic har varit borta från elitfotbollen i snart två år.

Nu kan dock försvararen vara på väg tillbaka.

FotbollDirekt kan nu avslöja att Ljungskile SK visar intresse för 31-åringen.

Foto: Bildbyrån

Kadir Hodzic lämnade BK Häcken i slutet av mars och sedan dess har det inte blivit någon elitfotboll för försvararen.

För lite mindre en ett år sedan kunde FotbollDirekt avslöja att ettan-klubben Vasalunds IF erbjudit försvararen ett kontrakt, men någon flytt till Stockholm blev det inte utan istället skrev Hodzic på för division 3-klubben Kinna IF förra sommaren.

Det blev fem mål på elva matcher i Kinna, men nu kan Hodzic vara på väg tillbaka mot eliten.

FotbollDirekt kan nämligen nu avslöja att superettan-nykomlingarna Ljungskile SK visar intresse för honom.

Klubben ska enligt våra uppgifter ha framfört sitt intresse till Hodzic och det återstår att se ifall parterna lyckas komma överens.