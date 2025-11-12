AVSLÖJAR: Svårt för Bajen – ska säljas lika dyrt som Siltanen

Hammarby uppges i dag vara ute efter finländska mästarna Otto Ruoppi – som jämförs med Djurgårdens Matias Siltanen.

Men det kommer att kosta. Enligt FotbollDirekt krävs lika stora pengar som Djurgården betalade för Siltanen.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Finländska Kups har nyligen säkrat sin andra raka mästartitel och en spelare som hyllas för framgången är Otto Ruoppi. Den 19-årige offensive mittfältaren hävdas nu vara intressant för Hammarby – detta genom finländska MTV.

Men det lär inte bli billigt och enligt FotbollDirekts uppgifter ser Kups honom som jämbördig med Djurgården Matias Siltanen.

Enligt uppgifterna uppges den finländska klubben begära minst en miljon euro, motsvarande drygt 11 miljoner kronor.

Lägg där till att flera klubbar visar ett tydligt intresse, bland annat från Allsvenskan – så priset kan komma att pressas upp.

Det här är större pengar än vad Djurgården betalade för Matias Siltanen som gick loss på tio miljoner kronor i början av året. Inför kommande fönster finns uppgifter om att Siltanen kan säljas för över 100 miljoner.

Totalt den här säsongen har 19-åringen stått för tio mål och elva assist på 46 matcher.