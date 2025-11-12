Uppgifter: Hammarby intresserat av Ruoppi

Hammarby IF uppges vilja värva från finska Kups.

Enligt finska MTV-journalist Timo Innanen följer Bajen 19-åringe Otto Ruoppi.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har säkrat Europaspel efter att ha slutat på en andraplats den gångna säsongen i allsvenskan.

Nu börjar klubben att bygga inför 2026 och enligt finska MTV-journalisten Timo Innanen sneglar Bajen på talangen Otto Ruoppi. Den offensive mittfältaren tillhör Kups som nyligen blev finska mästare.

Det ska även finnas intresse från nederländska FC Groningen.

Ruoppis kontrakt med Kups sträcker sig över 2026.