AVSLÖJAR: Tilde Lindwall lämnar Vålerenga
Tilde Lindwall, 24, letar efter en ny klubb.
Enligt uppgifter till FotbollDirekt kommer Lindwall inte förlänga sitt kontrakt och lämnar därmed Vålerenga.
Vålerenga har haft en fin säsong med en andraplats i den norska ligan och med en seger i den norska cupen. Utöver det har Oslo-klubben gjort det bra i Champions Leauge där man vann mot bland annat Roma.
Enligt initierade källor till FotbollDirekt kommer Tilde Lindwall att lämna den norska klubben i samband med att hennes kontrakt går ut den 31 december. Lindwall kommer således inte att förlänga kontraktet utan istället leta efter en klubb där hon kan få mer speltid.
24-åringen har spelat 34 matcher under två säsonger och i år står hon noterad för elva spelade matcher varav fem från start.
FotbollDirekt har sökt Vålerenga för en kommentar.
