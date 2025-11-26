AVSLÖJAR: Tilde Lindwall lämnar Vålerenga

Tilde Lindwall, 24, letar efter en ny klubb.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt kommer Lindwall inte förlänga sitt kontrakt och lämnar därmed Vålerenga.

Foto: Bildbyrån

Vålerenga har haft en fin säsong med en andraplats i den norska ligan och med en seger i den norska cupen. Utöver det har Oslo-klubben gjort det bra i Champions Leauge där man vann mot bland annat Roma.

Enligt initierade källor till FotbollDirekt kommer Tilde Lindwall att lämna den norska klubben i samband med att hennes kontrakt går ut den 31 december. Lindwall kommer således inte att förlänga kontraktet utan istället leta efter en klubb där hon kan få mer speltid.

24-åringen har spelat 34 matcher under två säsonger och i år står hon noterad för elva spelade matcher varav fem från start.

FotbollDirekt har sökt Vålerenga för en kommentar.