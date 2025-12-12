AVSLÖJAR: Toppklubb i Eredivisie visar intresse

AIK kan stå inför stora förändringar och ett namn som drar till sig intresse är Taha Ayari.

Enligt flera olika källor följs Ayari nu av nederländska Groningen.

Foto: Bildbyrån

Han började säsongen skadad men kom tillbaka starkt. Taha Ayari, 20, fick nästan omgående en startplats och visade en överraskande snabb anpassning efter den långvariga skadan. Hösten skulle däremot bli tyngre, liksom för hela AIK.

Inför kommande fönster är talangen nu utlandsaktuell. Enligt FotbollDirekts uppgifter uppges flera klubbar titta på 20-åringen och där en av dessa är Groningen. Den nederländska klubben, som i nuläget ligger sexa i högstaligan, uppges ha Ayari på en lista över tänkbara värvningar i januari och har även sett flera matcher.

Foto: Bildbyrån

Den förre ”Gnaget”-sportchefen Thomas Berntsen kommenterade Ayaris namn innan han lämnade AIK.

– Han är ung, han är bra och har en extrem offensiv potential. Taha Ayari har det varit intresse för sedan jag kom.

FotbollDirekt rapporterade även i fjol om att FC Köpenhamn hade ögonen på honom.

Totalt blev det 18 matcher i allsvenskan 2025 för Taha Ayari. Han noterades för två assist. I april 2025 kritade talangen på ett nytt kontrakt med AIK som sträcker sig över 2028.