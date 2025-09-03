AVSLÖJAR: Toppklubb har visat intresse för Peking-anfallaren

Tim Prica har haft en tung säsong med lite speltid i IFK Norrköping.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har flera utländska klubbar visat intresse för IFK-anfallaren – bland annat norska toppklubben Vålerenga.

Foto: Bildbyrån

Säsongen började så lovande och Tim Prica slog till med fyra mål på fem matcher i Svenska cupen.

Fortsättningen har däremot varit mindre rolig och trots Norrköping problem har inte Prica släppts fram i fler än fem allsvenska starter.

Senast i storförlusten mot Djurgården lämnades den 23-årige anfallaren på bänken igen.

Men trots Pricas begränsade situation och en skadesituation under några veckor så uppges han inte sakna möjligheter till annat.

Det uppges ha funnits flera klubbar som hört sig för och har visat intresse av att låna Prica.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har det bland annat handlat om norska toppklubben Vålerenga. Där till uppges även alternativ från polska Ekstraklasa och danska Superligan.

Tim Prica kom till Norrköping en bit in på 2023 efter en tid i Ålborg och FC Tirol. Kontraktet med IFK Norrköping gäller fram till sommaren 2027.

I allsvenskan den här säsongen står Prica noterad för ett mål och två assist på 19 framträdanden.