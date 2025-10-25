AVSLÖJAR: Tre nya klubbar på plats mot Strasbourg 

Häcken imponerade i torsdags mot spanska Rayo Vallecano.

En av planens bästa – precis som stora delar av säsongen – var Silas Andersen.

Enligt FotbollDirekts uppgifter skärps nu intresset ytterligare inför kommande Strasbourg.

Foto: Bildbyrån

Häcken kan mycket väl ha gjort sin bästa match för säsongen. 2-2 mot La liga-klubben smäller högt och det gör det inte minst enskilt för Silas Andersen.

Nu tvingades dansken bryta med skadeproblem halvvägs in i andra halvlek – men var en av planens bästa.

Det stora intresset för dansken uppges nu byggas på ytterligare.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har tre nya klubbar nu framfört intresse och planerar att se honom live mot Strasbourg i Göteborg den 6 november. Det uppges handla om klubbar från så väl Premier League som Serie A.

Silas Andersen visade efter matchen för media att han hade onda känningar på utsidan av sitt ena knä.

FotbollDirekts har tidigare rapporterat om att Häcken i förra fönstret nobbade två bud, ett från en Premier League-klubb och ett från Belgien. FD har även haft uppgifter om att göteborgarnas mål med en framtida affär är satt till omkring 90 miljoner kronor.

Silas Andersen har gjort fyra mål och två framspel på 39 matcher i BK Häcken. Danskens kontrakt med klubben sträcker sig över 2028.





