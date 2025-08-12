Matias Siltanen, 18, har den senaste tiden rapporterats ha Premier League-klubbar efter sig.

I dag bekräftar även Como att Djurgårdens supertalang följs.

– Han visar stor kvalité. Vi har sett honom mot bland annat Häcken, säger Serie A-klubbens scout René Bakhuis till FotbollDirekt.

Djurgården spelade 0-0 mot AIK i derbyt i helgen och gjorde det utan den 18-åriga mittfältaren Matias Siltanen i startelvan – för första gången sedan den allsvenska premiären. Finländaren har varit given i tränaren Jani Honkavaaras lag men fick den här gången stå tillbaka för Mikael Anderson.

Men det utländska intresset för Dif:s 18-åring bara växer.

Innan övergången till Djurgården nämndes Manchester City, Leicester och franska Rennes. Under sommaren har det funnits uppgifter om att klubbar är beredda att betala över 200 miljoner kronor för Siltanen, samt att även tyska Sport deklarerat att Bundesliga-klubbar följer mittfältaren.

Ännu en aktör som nu imponeras av Djurgårdens supertalang är, enligt FotbollDirekts uppgifter, italienska Serie A-klubben Como, som även har uppgetts visa intresse för svenske Carl Starfelt.

Scouten bekräftar

Italienarnas chefscout för Skandinavien bekräftar FotbollDirekts uppgifter.

– Det stämmer att vi har sett Matias Siltanen. Han imponerade mot Häcken och visade vilka stora kvaliteter han har, säger René Bakhuis och fortsätter:

– Det som framförallt gör intryck är att han så ung i en så svår roll och uppträder så moget och spelar så enkelt.

Hur ser du på att så många klubbar visar intresse för honom?

– Jag förstår det. Han har redan stor betydelse för Djurgården och det är nästan alltid givet att han spelar.

Kan du ge bilden av hur ert intresse ser ut?

– Jag vill egentligen inte kommentera det mer än vad jag har gjort men vi planerar att se Matias igen, konstaterar Bakhuis.

Como var i förra säsongen topp-10-mässigt som nykomling och saknar inte stora resurser. Det är inte länge sedan Jesus Rodriguez köptes loss för 250 miljoner kronor från spanska Real Betis.