AVSLÖJAR: Västerås SK nära att köpa loss spännande mittback

Västerås SK är nära en ny värvning.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är nu Västerås SK överens med Nordic United om en övergång för mittbacken Jack Tagesson.

Foto: Bildbyrån

För ett år sedan gick han från Djurgården till Nordic United. Jack Tagesson har där efter imponerat och har varit en av Ettans norras bästa förvarare.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att den allsvenska nykomlingen Västerås SK kommer att ta honom, om inget oförutsett sker. VSK uppges vara överens med Nordic United om en övergång.

Ett kontrakt uppges skrivas på inom kort med ett namn som förra säsongen spelade i stort sett alla matcher. Tagesson har två år kvar på sitt kontrakt och har tidigare varit en av Djurgårdens mest spännande. Han hann göra en match för Djurgården i Svenska cupen mot Järfälla.