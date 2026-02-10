AVSLÖJAR: Vilket lönelyft – inte bara Djurgården vinnare

August Priske snabba saga i allsvenskan växer nu ytterligare.

Enligt FotbollDirekts källor är kontraktet totalt sett värt 65 miljoner kronor.

Foto: Alamy

Det har gått ett tag sedan August Priske lämnade Djurgården i en affär som totalt sett kan bli värd närmare 100 miljoner kronor, inklusive bonusar.

Sportchef Bosse Andersson har bekräftat att övergången är klubbens nästa största någonsin.

Men det är inte enbart Dif som är ekonomiska vinnare, det är även i högsta grad den danske anfallaren.

Priskes höga lön

Efter en lovande start med fina betyg i starten i Birmingham så kan FotbollDirekt nu avslöja att Priske från och med nu drar in motsvarande 250 000 kronor i veckan – och med det en miljon per månad.

Inte illa, i synnerhet inte med tanke på att kontraktet är upprättat på 5,5 år fram till 2031.

Priske noterades för 24 mål på 52 framträdanden i Djurgården. Sedan flytten till Birmingham har det blivit tre inhopp dansken.