AVSLÖJAR: Jagar förre Bajenstjärnan – chockpriset 

Det har gått ett ett år sedan Edvin Kurtulus såldes från Hammarby till bulgariska mästarna.

Nu kan FotbollDirekt avslöja en kvartett klubbar som försökt köpa loss honom.

Ludogorets svar? 150 miljoner kronor.

Foto: Alamy

Det internationella transferfönstret är på många håll nära stängning. Inför det att flera av Europas större ligor klappar igen på måndag så står det nu klart att Edvin Kurtulus haft flera bud på sig.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt har det handlat om närmanden från klubbarna Watford, Köln, Udinese och Gent.

Ludogorets uppges emellertid ha satt ett pris till 150 miljoner kronor på sin svensk – och så stora pengar har inte någon i nämnd kvartett varit beredda att lägga upp denna sommar.

Enligt vidare uppgifter finns inga nya indikationer om ett sista- minuten-bud till den bulgariska ledningen för den förre Bajen- stjärnan.

Hammarby som drog in 25 miljoner när mittbacken såldes för två år sedan uppges, enligt FD-uppgifter, ha 15-20 procent i vidareförsäljning.

Kurtulus kontrakt med Ludogorets sträcker sig till sommaren 2027.







