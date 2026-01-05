AVSLÖJAR: VSK har lagt bud på mittback

Västerås SK kan göra en ny värvning.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har ett bud presenterats till Nordic United på mittbacken Jack Tagesson.

Foto: Bildbyrån

Det har gått ganska precis ett år sedan han gick från Djurgården till Nordic United. Året som gått har imponerat för Jack Tagesson som numera anses som en av Ettans bästa försvarsspelare.

Efter 28 matcher för Nordic så kan han nu vara på väg mot Allsvenskan. Enligt FotbollDirekts källor har ett bud nyligen kommit från Västerås SK till Södertälje-klubben.

Tagesson uppges i nuläget har två år kvar på sitt kontrakt med Nordic.

Expressen hade förra året uppgifter om ögon från klubbar som Degerfors och Rosenborg.

Jack Tagesson noterades för en fullträff på 28 framträdanden i Ettan Norra i fjol.