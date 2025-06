AVSLÖJAR: VSK:s supertalang nobbar toppklubbar

Västerås SK har ett klart växande namn i Karl Gunnarsson.

Nu uppges han följas av flera större allsvenska klubbar.

Men trots att intresset är stort så nobbar han allt, enligt FD:s uppgifter.

Det rör på sig kring Västerås SK. Under gårdagen kom uppgifter om Hammarby och intresse för Aaron Bibout (Fotbollskanalen).

Nu kommer ännu en VSK-nyhet.

Ett annat namn som klart har bidragit till VSK:s topplacering är Karl Gunnarsson, 19.

Den gångna helgen sköt den centrale mittfältaren ett mål som förtjänar att bli viralt och som räddade 2–2 mot Umeå FC.

"Vilket jättemål!" 🎙️🤯



Karl Gunnarsson smäller dit 2-2 för VSK hemma mot Umeå FC.



📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/TAV7T3VpoM — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) May 31, 2025

Den centrale mittfältaren uppges nu vara intressant för ett par allsvenska toppklubbar som visar intresse för att köpa loss honom direkt i kommande fönster.

Gunnarsson uppges emellertid nobba allt denna sommar och har meddelat att han inte vill lämna Västerås under pågående säsong.

En huvudanledning uppges att känner så stark utveckling just nu under tränare Kalle Karlssons ledning och vill bjuda tillbaka.

En affär – om den hade skett i sommar – skulle enligt uppgifter ha inbringat mångmiljonbelopp för VSK Fotboll.

Totalt har det blivit ett mål och en assist på elva matcher i superettan för Gunnarsson den här säsongen.

Mittfältaren som anslöt från Ängelholms FF förra sommaren noterades i höstas för sju framträdanden i allsvenskan.