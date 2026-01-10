AZ gör oväntat drag – kallar in stjärnagenten

Kees Smit uppges kunna bli en stor affär.

Då kallar AZ in den omtalade agenten Jorge Mendes för att göra affären.

Det rapporterar De Telegraaf.

Foto: Alamy

AZ:s supertalang Kees Smit, 19, kopplas ihop med flera storklubbar i Europa. Chelsea, Real Madrid, Tottenham, Newcastle och Manchester United är några av dem klubbar som vill ha nederländaren.

Nu rapporterar tidningen De Telegraaf att AZ kallar in agenten Jorge Mendes, som bland annat representerar Lamine Yamal. Mendes har tagit del av Smits lägsta pris och kommer att få förhandla å klubbens vägnar. Det hela sker i samarbete med 19-åringens nuvarande agnetur.

Kees Smit har gjort två mål och två assist på 15 ligaframträdanden den här säsongen.