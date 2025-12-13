Uppgifter: Chelsea kan snuva konkurrenter på Smit

AZ-talangen Kees Smit är eftertraktad av flera Premier League-klubbar.

Chelsea har nu gett sig in i jakten på 19-åringen.

Det rapporter The I.

Foto: Alamy

Kees Smit har gjort sig ett namn i AZ Alkmaar. Den 19-årige mittfältaren har flera Premier League-klubbar efter sig. Tidigare uppgifter gör gällande att Liverpool planerat ett ”seriöst bud” på Smit.

Nu rapporterar brittiska The I att även Chelsea gett sig in i jakten där den sistnämnde ska vara närmast en värvning av Smit. Londonklubben uppges vara ”väldigt angelägna” om Smit och AZ är villiga att släppa honom om de får rätt bud.

Andra klubbar som också har visat intresse för mittfältaren är Tottenham, Newcastle och Manchester United.

Smit noteras för två mål och två assist på 14 matcher i Eredivisie den här säsongen. Kontraktet med AZ löper ut sommaren 2028.