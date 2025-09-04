Bajens sälj krossar allt – och spenderar mer än någonsin

Hammarby har nyligen sålt duon Sebastian Tounekti och Jusef Erabi för stora pengar.

Kulmen på ett år så framgångsrikt att Hammarbys nu har slagit rekord.

Aldrig har någon allsvensk klubb dragit in större pengar på transfers under ett enskilt år än Bajen.

Summan är 380 miljoner.

– Ja, det handlar om stora pengar. Hammarby är på en bra plats och nu ska vi på ett klokt vis fortsätta att bygga klubben, säger sportchef Mikael Hjelmberg.

Foto: Bildbyrån

Om det inte vore för SM-guldet för över 20 år sedan så hade Hammarby kunnat kalla sig bättre än någonsin.

Andraplatsen just nu är det bästa sportsliga resultatet sedan 2001 och när det kommer till spelartransfers så gör det här året Bajen sannolikt bäst i den allsvenska historien:

Aldrig har en allsvensk klubb haft en större totalsumma för spelarförsäljningar: 380 miljoner kronor.

Det som ytterst ligger bakom är det som ägde rum i januari med Bazoumana Toure och Divine Teah.

Den förstnämnde blev allsvenskans dyraste genom tiderna när han såldes för 138 miljoner kronor till Hoffenheim medan oprövade Teah mycket överraskande inbringade ganska precis 50 miljoner.

Och det skulle alltså bara vara början.

I sommarfönstrets elfte timme kom fortsättningen med en bit över 120 miljoner för Sebastian Tounetki och Jusef Erabi.

Där har ni grundpelarna för rekordsiffrorna men det finns även tio namn till som på många-bäckar-små-vis bidrar till att dryga ut Bajens sälj-intäkter.

När Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg ombeds kommentera siffrorna så låter det så här.

– Jag vill ju inte kommentera exakta siffror men jag är väldigt stolt över det oerhörda jobb hela Hammarby har lagt ner och som tagit oss till den plats vi är på idag, säger sportchefen till FotbollDirekt.

– Vi ska nu fortsätta bygga klubben på ett klokt och strategiskt sätt och fortsätta på inslagen väg.

När det kommer till den klubb som närmast utmanar Bajen för ett enskilt transferår så handlar det om Djurgårdens 2024.

Förra sommaren såldes ju i rask takt Lucas Bergvall, Samuel Dahl och Jacob Widell Zetterström och inbringade stora pengar. Trion samt några mindre försäljningar i övrigt gav Dif omkring 19 miljoner euro.

Tredje bästa enskilt transferår har faktiskt inte Malmö FF för året då Sebastian Nanasi såldes, utan det har BK Häcken stått för i år, detta med försäljningar som Zeidane Inoussa och Jeremy Agbonifo och en totalsumma på 17,5 miljoner euro.

Tillbaka till södra delarna av Stockholm.

En annan viktig aspekt kring effekterna av rekordsiffrorna är att det även måste slås fast att den allsvenska tabelltvåan har gjort av med större resurser än någon gång tidigare på nya spelare. Namn som bland annat Noah Persson, Paulos Abraham, Frank Junior Adjei och Elohim Kaboré har gjort att totalsumman för övergångssummor har skjutit i väg uppåt 50 miljoner kronor.

Vad allt det här totalt sett kommer att innebära för kommande årsbokslut återstår att se men vi ska ha i minnet att det förra gav 384 miljoner i intäkter, en ökning med 40 procent från 2023. Det egna kapitalet landade på nära 150 miljoner.

FotbollDirekt har även gått igenom årets båda transferfönster för Hammarby, spelare för spelare och uppskattade säljsummor – för att ge den exakta bilden.

Så mycket har Hammarby sålt för:

Bazoumana Toure, 13 miljoner euro.

Divine Teah, 5 miljoner euro.

Sebastian Tounetki, 6 miljoner euro.

Jusef Erabi, 5 miljoner euro.

Abdelrahman Boudah, 1 miljon euro.

Shaquille Pinas, 800 000 euro.

Saidou Alioum, 700 000 euro.

Jardell Kanga, 400 000 euro.

Sebastian Clemmensen, 700 000 euro.

Kingsley Gyamfi, 200 000 euro.

Fredrik Hammar, 900 000 euro.

Mamane Sabo, 200 000 euro.

Elton Hedström, 100 000 euro.

Gent Elezaj, 600 000 euro.

FOTNOT: Alla summor är grundsummor, exklusive bonusar. Siffrorna bygger dels på FotbollDirekts egna uppgifter men även från sajten transfermarkt.