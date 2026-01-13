Bayern bryter inte Kusi-Asares lån i förtid: ”Inte vår plan”

Bayern München har rapporterats kunna bryta Jonah Kusi-Asares i förtid.

Så kommer det dock inte att bli, enligt sportchefen Christoph Freund.

– Vi är nöjda med hur killarna utvecklas, säger han på en presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Sedan i slutet av sommaren har Jonah Kusi-Asare spelat för Fulham då han lånades ut från Bayern München.

Sedan dess har det dock inte blivit särskilt mycket speltid och under den senaste tiden har tyska uppgifter gjort gällande att Bayern överväger att kalla tillbaka svensken från lånet i förtid.

Det kommer inte att hända, enligt Bayern Münchens sportchef Christoph Freund.

– Det är inte vår plan att avsluta ett låneavtal i förtid. Vi är nöjda med hur killarna utvecklas, säger Freund och fortsätter:

– Jonah Kusi-Asare måste kämpa sig in i laget, han har inte spelat så många minuter än, men det är Premier League. Hans utveckling är positiv, vi har kontakt med Fulham och det är en utmaning för honom. Men han pressar hårt och utvecklas bra.

Sedan Jonah Kusi-Asare anslöt till London-klubben har han spelat sju matcher, där en var från start. I Fulhams låneavtal med talangen ska det även finnas en utköpsklausul, värd omkring 129 miljoner kronor.