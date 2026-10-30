Bayern München uppges vilja värva Martin Ødegaard

Arsenal arbetar för att förlänga Martin Ødegaards kontrakt.

Samtidigt uppges Bayern München vara intresserat av norrmannen.

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Arsenal-kaptenen Martin Ødegaard har ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2028.

Enligt Sky Sports arbetar Londonklubben nu för att förlänga avtalet. Inledande samtal mellan parterna ska redan ha inletts.

Samtidigt uppger kanalen att det under de senaste åren har förekommit återkommande kontakter mellan Ødegaard och Bayern München. Någon övergång har dock aldrig blivit av.

Nu kan det bli ändring på det. Enligt Sky Sports skulle den norske mittfältaren vara öppen för en flytt till den tyska storklubben, framför allt om han inte lyckas komma överens med Arsenal om ett nytt kontrakt.

Om parterna inte når en överenskommelse uppges Arsenal vara redo att sälja 27-åringen redan nästa sommar. Detta för att undvika att tappa honom på fri transfer när kontraktet löper ut.

Sky Sports skriver även att Arsenal redan har fått förfrågningar från flera europeiska toppklubbar. Vilka klubbar det rör sig om framgår dock inte av rapporteringen.