BBC: Mathys Tel vill lämna Spurs – på lån

Mathys Tel, 20, är öppen för att lånas ut.

Spurs-forwarden undersöker nya alternativ.

Detta enligt BBC.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur värvade Mathys Tel från Bayern München sommaren 2025. Sedan dess har det blivit 38 framträdanden i Londonklubben.

Nu rapporterar BBC att fransmannen kan tänka sig att lämna Spurs. Spelaren ska vara öppen för ett lån och, enligt BBC, ser han över sina alternativ för att försöka få en plats i Frankrikes VM-trupp.

Samtidigt är det oklart om Tottenham tillåter att låna ut Tel då Brennan Johnson är såld och Mohamed Kudus skadad.