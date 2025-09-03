BBC: Tottenham närmar sig Hammarby-stjärnan

Cathinka Tandberg är på väg till Tottenham Hotspur.

Enligt BBC-journalisten Emma Sanders närmar sig övergången från Hammarby.

Anfallaren väntas flyga till London inom kort.

Video Fjellström inte med i staben: "Alltid min radarpartner"

Det var i helgen som Sportbladet rapporterade att Hammarby ser ut att tappa sin norska anfallare Cathinka Tandberg. Enligt tidningen är 21-åringen, som anslöt från Lindköping förra sommaren, nära en flytt till Tottenham Hotspur i den engelska högstaligan WSL.

Nu skriver Emma Sanders, journalist på BBC, att övergången närmar sig. Tandberg väntas flyga till London för att färdigställa transfern inom kort. Det uppges finnas en tro att affären kommer att vara färdig innan fönstret stänger, midnatt torsdag (svensk tid).

Understand Hammarby’s Cathinka Tandberg is closing in on a move to Tottenham. Expected to make her way to Spurs shortly to try to finalise the deal. Confidence it will go through before deadline. Interest first revealed by @amandaezaza #thfc — Emma Sanders (@em_sandy) September 3, 2025

Tottenham Hotspur slutade på elfteplats, näst sist, i WSL förra säsongen. I klubben spelar bland annat svenskorna Amanda Nildén, Matilda Vinberg och Josefine Rybrink.