Uppgifter: Tandberg till Tottenham

Cathinka Tandberg ser ut att lämna Hammarby.

Norskan är nära en flytt till Tottenham Hotspur.

Det rapporterar Aftonbladet.

Hammarby ser ut att bli av med sin norska anfallsstjärna Cathinka Tandberg. Enligt Aftonbladet är Bajen överens med Tottenham om en försäljning av henne.

Enligt tidningen är en läkarundersökning inplanerad nästa vecka. En faktor som satt käppar i hjulen för övergången är att Hammarby krävde at ersätta Tandberg för att sanktionera hennes flytt. Det är något Stockholmsklubben inte hunnit med innan transferfönstret stängde.

Samtidigt som affären hänger löst är Spurs fortfarande inställda på att få till övergången.