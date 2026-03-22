Bekräftar intresse – efter två månader i klubben

Demba N’diaye värvades till Helsingborg den 30 januari 2026.

Efter att ha fått sin fotbollsuppfostran i Frankrike lämnade Demba N’diaye Dunkerques B-lag för spel i Helsingborgs IF under vintern.

Den 30 januari meddelade superettan-klubben att man hade skrivit ett treårsavtal med 20-åringen, som hade imponerat under sitt provspel.

Nu har han också fortsatt att visa upp sina egenskaper, vilket andra klubbar har noterat. Trots att mittbacken endast har spelat två tävlingsmatcher för sitt nya lag har manager Stevie Grieve redan kontaktats av utländska intressenter.

– Jag har fått ett par telefonsamtal, säger han till HD.

Enligt Sportbladet kommer intresset delvis från klubbar i Storbritannien. Att det finns intresse är även något som spelaren själv har nåtts av, även om han inte väljer att lägga något fokus på det.

– Jag vet att det finns intresse, men just nu koncentrerar jag mig bara på Helsingborg och på att göra det så bra som möjligt här. Sen får vi se vad som händer, säger han HD och berättar om sina mål med karriären:

– Att komma till en stor klubb i världen. Real Madrid, Liverpool eller liknande. Spela i Champions League – och vinna Afrikanska mästerskapen med Senegal, avslutar mittbacken.