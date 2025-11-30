Bekräftar: ”Nära att gå till Arsenal”

Moisés Caicedos flytt till Arsenal föll ihop.

Nu gör mittfältaren succé i Chelsea.

– Allt händer av en anledning, säger han till Daily Mail.

Foto: Alamy

I januari 2023 behövde Arsenal mittfältsförstärkning efter att Mohamed Elneny inte kommit i fysisk form. ”The Gunners” valde att lägga ett bud på omkring motsvarande 750 miljoner kronor på Premier League-konkurrenten Brightons mittfältare Moisés Caicedo, 24.

Flytten blev dock aldrig av, och ett halvår senare såldes ecuadorianen till Chelsea för omkring 1,4 miljarder kronor.

– Allt händer av en anledning. Jag var nära att gå till Arsenal, men nu är jag här och jag är så glad, säger Caicedo till Daily Mail.

Caicedo. Foto: Alamy

– Tajmingen var bra. Jag väntade tills Chelsea kom för mig. Folk skrattade. De sa att jag valde fel plats, men ibland behöver man tid för att anpassa sig till ett stort lag. Jag behövde det, fortsätter mittfältaren.

”Jag vill ge allt”

Två år senare, efter en trög första tid i Chelsea, gör Moisés Caicedo succé på PL-treans innermittfält. 24-åringen har spelat elva av de inledande tolv ligamatcherna och svarat för tre mål och en assist för ”The Blues”.

I kväll ställs Chelsea mot Arsenal, som toppar Premier League-tabellen.

– Jag vill ge allt för den här klubben eftersom de inte tvivlade på mig, säger Caicedo till Daily Mail.

Matchen startar klockan 17:30.