Bekräftar: Oliver Glasner lämnar Crystal Palace

Oliver Glasner kommer att lämna Crystal Palace.

Den österrikiske tränaren förlänger inte kontraktet efter säsongen.

– Ett beslut har redan fattats för flera månader sedan, säger Glasner till BBC.

Foto: Bildbyrån

Oliver Glasner tog över Crystal Palace vintern 2024. Den österrikiske tränaren var med och tog Londonklubben till en historisk FA-cuptitel och spel i Europa Conference League i fjol.

Nu meddelar han själv att han inte blir kvar som huvudtränare efter säsongen.

– Ett beslut har redan fattats för flera månader sedan. Jag hade ett möte med Steve (Parish, Crystal Palaces ägare) i oktober, under landslagsuppehållet, säger Glasner till BBC och fortsätter:

– Vi hade ett väldigt långt samtal, och jag sa till honom att jag inte kommer att skriva på ett nytt kontrakt. Vi kom överens då om att det var bäst att hålla det mellan oss. Det är det bästa vi kunde göra och hålla det konfidentiellt i tre månader.

Ryktas till United

På senare tid har det gått tufft för Crystal Palace. I FA-cupen åkte de ut mot division sex-laget Macclesfield. Samtidigt har österrikaren kopplats ihop med att ta över Manchester United.

– Jag letar bara efter en ny utmaning. Jag har inte pratat med någon annan klubb, jag sa det till spelarna och lovade dem idag att jag ska göra mitt bästa för att ge den bästa säsongen i Crystal Palaces historia, säger han.

Crystal Palace ligger på en 13:e plats i Premier League.