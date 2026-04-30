Leah Williamson förblir Arsenal trogen.

29-åringen har kritat på en förlängning.

– Jag känner inte att jag är klar, säger hon.

Hon kom till klubben som åttaåring. 20 år senare förblir den skadedrabbade stjärnan Leah Williamson Arsenal trogen. 29-åringen har precis skrivit på ett nytt kontrakt som håller henne kvar i norra London, meddelar Arsenal under torsdagen.

Hur långt kontraktet är skrivet över framgår däremot inte av ”The Gunners” pressmeddelande.

– Jag känner inte att jag är klar. Jag tycker att det är verkligen speciellt att vara på en plats där man bryr sig så mycket om människorna, projektet, platsen. Jag tror inte att det är något man ska ta för givet. Efter 20 år känner jag mig fortfarande uppskattad och jag vill vara här, så jag förstår inte varför det skulle ha varit dags att lämna nu, säger hon.

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) April 30, 2026

Försvararen har gjort 282 matcher för Arsenal och hittat nätet vid 17 tillfällen. Hon har dessutom varit lagkapten för det engelska damlandslaget.