Bekräftat: Duo lämnar IK Sirius

Filip Olsson och Tobias Carlsson har gjort sitt i IK Sirius.

Uppsalaklubben meddelar att duon går vidare i karriären.

IK Sirius bekräftar denna måndagskväll att två spelare lämnar klubben.

Spelarna i fråga är Filip Olsson och Tobias Carlsson.

– Jag vill speciellt tacka alla lagkamrater som jag har mött under årens gång. Fastän det fotbollsmässiga inte blev så bra som någon av parterna hoppats så är jag väldigt tacksam över allt jag fått lära mig under både skadeperioderna men även på fotbollsplanen. Jag vill även rikta ett stort tack till Siriussupportrar och de människor som jag har träffat utanför fotbollen. Uppsala har blivit, och kommer alltid vara, en favoritstad för mig – tack för den här tiden, säger Olsson via klubbens hemsida.

– Jag har trivts väldigt bra i Sirius sedan dag ett, även om skadeperioderna såklart varit tuffa. Det har varit kul att få vara med och se klubbens utveckling, både sportsligt men också hur stödet på läktaren blivit större och större varje år. Stort tack för min tid i klubben och lycka till framöver, säger Carlsson.

Olsson noterades för ett mål och en assist på 34 allsvenska matcher i klubben. För Carlsson blev det en fullträff och en framspelning på 24 framträdanden.