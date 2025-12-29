Bekräftat: Piteå förlänger med försvarare

Maja Green, 30, blir kvar i Piteå.

Försvararen har kritat på ett nytt kontrakt över nästa år.

– Maja bidrar med stor erfarenhet, är en extremt kompetent försvarare och en fantastisk person i gruppen, säger sportchefen James Burgin.

Foto: BIldbyrån

Efter fem raka säsonger i Piteå DFF satt försvarskuggen Maja Green på ett utgående avtal och framtiden i den damallsvenska klubben var osäker. Fram tills nu.

Under måndagen meddelade Piteå att kontraktet med 30-åringen har förlängts och backen blir kvar även över nästa år.

– Det känns bra att ha förlängt med Piteå. Jag ser fram emot att träffa laget och fortsätta bygga vidare för ett ny spännande fotbollssäsong, säger hon i ett uttalande.

Sportchefen James Burgin:

– Vi är glada att ha Maja med oss ännu en säsong. Maja bidrar med stor erfarenhet, är en extremt kompetent försvarare och en fantastisk person i gruppen som förstår vad det innebär att vara en Piteå-spelare.

Piteå slutade på niondeplats i damallsvenskan 2025.