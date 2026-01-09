Bekräftat: Värnamo värvar hemvändare

Douglas Bergqvist är tillbaka i Sverige.

Mittbacken är klar för IFK Värnamo i superettan.

– Såklart vill vi ta tillbaka IFK Värnamo till allsvenskan, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Den 32-åriga mittbacken Douglas Bergqvist lämnade Degerfors och Sverige i början av 2024. Flyttlasset bar till Tjeckien och MFK Karvina, och sedan FC Sellier & Bellot Vlasim. Nu är försvararen tillbaka i Sverige.

Bergqvist har skrivit på ett tvåårsavtal med nydegraderade IFK Värnamo och kommer att spela i superettan 2026. Värvningen kommer kort efter att försvarsduon Emin Grozdanic och Rufai Mohammed lämnat klubben.

– I och med Emin Grozdanic och Rufai Mohammeds avslutade avtal med föreningen så har mittbacksfrågan varit prioriterad, säger sportchefen Jörgen Petersson i ett uttalande.

– Vi kom överens om att jobba ihop de närmsta två åren. Med sin erfarenhet från allsvenskt spel i flera klubbar och med sin personlighet så kommer Douglas även att vara en viktig del i andra spelares utveckling, fortsätter sportchefen.

Douglas Bergqvist:

– Det känns väldigt bra och roligt, det är en familjär och klassisk klubb som har en resa framför sig som jag vill vara med på.

– Såklart vill vi ta tillbaka IFK Värnamo till allsvenskan, sen får man vara ödmjuk att det inte bara är vi som kommer vilja det. Det är många bra lag i superettan i år så det kommer bli en väldigt rolig säsong helt klart – men som sagt målet är att ta sig upp och att kunna vara starkt bidragande till det, fortsätter Bergqvist.

Förutom Degerfors har Bergqvist representerat Kalmar FF och Östersunds FK i Sverige.