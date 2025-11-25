Bernardo Silva uppges lämna Manchester City

Sedan 2017 har Bernardo Silva spelat i Manchester City.

Enligt Fabrizio Romano blir det här den sista säsongen i klubben.

Efter sin succé i Champions League med Monaco våren 2017 köptes Bernardo Silva av Manchester City.

Sedan dess har portugisen varit en av lagets stora stjärnor med flera Premier League-titlar och Champions League-pokalen 2023 som främsta meriter.

Men när kontraktet nu löper ut efter säsongen verkar mittfältaren har gjort sitt i City.

Detta uppger sillygurun Fabrizio Romano.

Det har tidigare florerat rykten om en återkomst till portugisisk fotboll för Silva som innan Monaco spelade i Benfica, men det ska också finnas intresse från den saudiska ligan.