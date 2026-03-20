Beskedet: AIK-talangen testas av finsk klubb

Emmanuel Gono, 20, har lämnat AIK för att träna med finska TPS.

Det meddelar ”Gnaget” under fredagen.

Tidigare har Aftonbladet rapporterar att AIK lånar ut anfallaren Emmanuel Gono till finska TPS. Nu ser det ut att vara nära en överenskommelse.

Under fredagen meddelar AIK att Gono tränar med den finska klubben TPS. Samtidigt skriver TPS på sin hemsida att 20-åringen kommer att testas i lördagens träningsmatch mot EIF.

Efter matchen kommer klubbarna att diskutera ett eventuellt låneavtal.

Emmanuel Gono anslöt till ”Gnaget” 2024 och var under fjolåret utlånad till norska IK Start.

TPS säkrade spel i den finska högstaligan i fjol.