Beskedet: Aston Villa återkallar Bailey
Leon Baileys lånevatal hävs.
Jamaicanen lämnar Roma och återvänder till Aston Villa.
Nyligen lånade Aston Villa ut Donyell Malen till Roma i Serie A. Nu gör Leon Bailey en motsatt resa. Jamaicanen har varit utlånat av Birminghamklubben till Roma sedan sommaren 2025. I kontraktet fanns det en köpoption.
Nu meddelar den italienska klubben att Baileys låneavtal upphört efter en överenskommelse med Aston Villa.
Bailey noterades för 11 framträdanden i ”Giallorossi”.
