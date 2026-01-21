Beskedet: Aston Villa återkallar Bailey

Leon Baileys lånevatal hävs.

Jamaicanen lämnar Roma och återvänder till Aston Villa.

Foto: Bildbyrån

Nyligen lånade Aston Villa ut Donyell Malen till Roma i Serie A. Nu gör Leon Bailey en motsatt resa. Jamaicanen har varit utlånat av Birminghamklubben till Roma sedan sommaren 2025. I kontraktet fanns det en köpoption.

Nu meddelar den italienska klubben att Baileys låneavtal upphört efter en överenskommelse med Aston Villa.

Bailey noterades för 11 framträdanden i ”Giallorossi”.