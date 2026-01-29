Beskedet: Degerfors tackar av tre spelare

Santeri Haarala, Richie Omorowa och Marcus Godinho har gjort sitt i Degerfors IF.

Det meddelar Värmlandsklubben under torsdagen.

”Vi vill rikta ett varmt tack till dem för deras insatser”, skriver Degerfors på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Under hösten spelade Santeri Haarala, Richie Omorowa och Marcus Godinho för Degerfors IF. Detta genom ett korttidskontrakt eller ett lån från en annan klubb.

Samtidigt som den allsvenska klubben har valt att köpa loss, eller skriva nya avtal, med andra spelare som kom in under sommaren – i form av Matvei Igonen, Kazper Karlsson och Dijan Vukojevic – står det nu klart att de tre andra spelarna får lämna föreningen.

I pressmedelandet på sin hemsida meddelar ”Bruket” att ingen av spelarna ingår i truppen för 2026.

Santeri Haarala har återvänt till Djurgårdens IF, Richie Omorowa har lånats ut från Samsunspor till Olympiakos Nicosia och Marcus Godinho letar en ny klubb.

