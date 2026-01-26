Beskedet: Fesshaie inte med på AIK:s träningsläger

Alexander Fesshaie uppges vara aktuell för en flytt till inom allsvenskan.

Nu meddelar AIK att anfallaren inte har rest med laget till träningslägret i Spanien.

Foto: Bildbyrån

Det var under hösten 2022 som Alexander Fesshaie flyttades upp till AIK:s A-lagstrupp.

Sedan dess har anfallaren spelat 24 matcher för ”Gnaget” men också dragit med en del tuffa skador.

Tidigare under måndagen uppgav Sportbladet att 21-åringen är aktuell för en flytt till flera allsvenska klubbar, där IK Sirius är en av intressenterna.

Nu står det klart att Fesshaie inte har rest med AIK på träningslägret i Benidorm, Spanien. På sin hemsida meddelar den svartgula klubben att Fesshaie, tillsammans med Emmanuel Gono och Henry Atola Meja, inte har tagits ut till lägret.

Alexander Fesshaies kontrakt med AIK sträcker sig fram till slutet av 2027.