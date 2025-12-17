Beskedet: Gais testar provspelare igen

Hugo Borstam testades av Gais under hösten.

I januari kommer han få en ny chans att visa upp sig för klubben.

– Vi visste ganska tidigt att vi ville se mer av honom, säger Gais tekniska direktör Magnus Sköldmark till BLT.

Foto: Bildbyrån

22-årige Hugo Borstam imponerade stort i Sölvesborgs GIF den gångna säsongen.

Totalt blev det 18 mål på 25 matcher och under hösten fick han efter sina fina prestationer chansen att visa upp sig för Gais och Mjällby.

Han har nu visat upp sig för båda klubbarna och med Göteborgsklubben kommer han få chansen att visa upp sig igen, detta i genom två veckors ytterligare provspel i januari.

– Vi tyckte han hade bra egenskaper som spelare. Vi visste ganska tidigt att vi ville se mer av honom, säger Gais tekniska direktör Magnus Sköldmark till BLT.

Borstam själv är ärlig med att han drömmer om ett kontrakt med Göteborgsklubben.

– Drömmen är att få ett kontrakt. Det är mycket press, men samtidigt är det ju det man vill ha. Det är bara att gå ut och spela som vanligt och inte tänka för mycket, säger 22-åringen.

22-åringen är även ärlig med att han är beredd att nobba andra klubbar för chansen till kontrakt med Gais.

– Det är ju ändå några klubbar som har velat ha besked nu, men jag känner att Gais har känts så jäkla bra från början så då tar jag hellre den chansningen och att jag kanske stryker någon klubb nu i december och hoppas få köra vidare i Gais.