Uppgifter: Mjällby och Gais jagar 22-årig mittfältare

Mjällby och Gais är på jakt efter Hugo Borstam, 22.

Enligt Blekinge Läns Tidning ska den offensiva mittfältaren provträna med båda klubbarna.

Foto: Bildbyrån

Det kan bli dragkamp mellan den allsvenska seriesegraren och tabelltrean. Enligt lokaltidningen Blekinge Läns Tidning ska både Mjällby AIF och Gais vara intresserade av Sölvesborgs Gif:s 22-åriga offensiva mittfältare Hugo Borstam.

Spelaren ska provträna med Gais denna vecka, för att sedan bege sig på en två veckor lång provträning med Maif, enligt tidningen.

Borstam har stått för 18 mål på 25 matcher för Sölvesborgs Gif i division 2 denna säsong. Han har tidigare varit på provspel med Brommapojkarna.