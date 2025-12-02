Beskedet: Hässleholm-tränaren lämnar för allsvenskan

Hässleholms IF bekräftar att huvudtränaren Burim Rexhepi lämnar.

Ettan-klubben meddelar att han tar steget till allsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Hässleholms IF meddelar att huvudtränaren Burim Rexhepi lämnar efter sex år i Skåneklubben. Rexhepi tog upp Hässleholm från division två förra året och denna säsong slutade de på en fjärde plats i Ettan Södra som nykomlingar.

Klubben meddelar dessutom att hans nästa steg blir till allsvenskan.

”Nu väntar en ny, välförtjänt utmaning för Burim, ett steg upp i Allsvenskan. Vi är stolta över att få se honom ta nästa kliv i sin tränarkarriär och glada över att hans resa från spelare till ledare hos oss nu leder hela vägen dit.”, skriver Hässleholms IF på sin hemsida.

Enligt Kristianstadsbladet kommer Rexhepi att bli en av två assisterande tränare i Mjällby nästa säsong.

– Jag kommer att ha ett annat tränaruppdrag, jag har ett antal uppdrag på bordet. Och det kommer att presenteras inom en snar framtid, säger han till tidningen.

Sedan tidigare stod det klart att Mjällbys nya huvudtränare är Karl Marius Aksum, som tidigare var assisterande. Maif publicerade i förra veckan en jobbannons där de söker assisterande tränare till A-laget.