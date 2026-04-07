Beskedet: HIF och Romaña bryter – efter 83 dagar

Den 14 januari värvade Helsingborgs IF Harol Romaña.

83 dagar senare står det klart att colombianen bryter sitt avtal med klubben.

– Vi har förståelse för hans beslut att flytta hem, säger managern Stevie Grieve i ett uttalande.

Det var i mitten av januari i år som Helsingborgs IF meddelade att man hade gjort klart med Harol Romaña, 21, som ny spelare i klubben.

Den offensiva mittfältaren från Colombia skrev då på ett treårsavtal med HIF efter att ha lämnat Club Boca Juniors de Cali. 83 dagar efter att han presenterades av superettan-klubben står det dock klart att han har gjort sitt i Sverige.

– Harol visade prov på en hög spelintelligens men uttryckte en önskan om att återvända till Colombia för att komma närmare sin familj. Trots vår övertygelse om att han hade kunnat utvecklas till en värdefull spelare för oss har vi förståelse för hans beslut att flytta hem och önskar honom all framgång i hans fortsatta karriär, säger manager Stevie Grieve i ett uttalande.

Harol Romaña själv:

– Det här är inget farväl utan ett ”på återseende”. Det har varit ett mycket svårt beslut att fatta men det är en del av fotbollen. Jag är oerhört tacksam gentemot mina lagkamrater, ledare och denna fantastiska supporterskara som välkomnade mig på bästa sätt från första dagen. Det har varit, och kommer alltid att vara, en ära att ha fått bära den här föreningens tröja. Gud välsigne er alla och en stor kram från mig, säger Romaña.

Romaña noterades totalt för fyra matcher i den rödblå tröjan.